وزارة الكهرباء: وضع الطاقة سيعود إلى طبيعته خلال الساعات القليلة القادمة

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"أربيل (كوردستان24)- صرح مصدر في وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، في حديث خاص لـ "كوردستان 24"، بأن عملية رفع مستويات ضخ الغاز في الخطوط المغذية لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية قد بدأت بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن أثر ذلك سيظهر بوضوح في زيادة حجم الإنتاج خلال الساعات المقبلة."

وأوضح المصدر، اليوم الاثنين 27 تموز 2026، أن عملية إعادة إمداد المحطات بالغاز هي مسألة فنية دقيقة تتطلب إجراءات هندسية وتقنية محددة، مؤكداً أنه بالتزامن مع ارتفاع تدفق كميات الغاز، سيتم رفع مستويات توليد الكهرباء قيداً بقيد (مرحلياً).

وبحسب معلومات المصدر، فإن عملية التطبيع الكامل لوضع الطاقة تستغرق في الظروف الاعتيادية ما بين 8 إلى 10 ساعات، مشدداً في الوقت ذاته على أن إعادة ضخ الميغاواطات إلى الشبكة الوطنية مرتبطة بشكل مباشر بتوقيت وصول واستقرار ضغط الغاز في خطوط النقل.