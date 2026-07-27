الثروات الطبيعية: استمرار بيع البنزين "العادي" المدعوم بنفس سعره الحالي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تؤكد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان استمرارها في السيطرة على أسعار البنزين وتشديد الرقابة على جودته ونوعيته.

اليوم الاثنين، 27 تموز 2026، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أن البنزين "العادي" (نورمال) المدعوم من قبل الحكومة، سيستمر توزيعه بنفس السعر الحالي دون تغيير.

وأشارت الوزارة إلى أن البنزين المدعوم سيتم توزيعه على محطات الوقود الملتزمة حصراً بتعليمات وضوابط وزارة الثروات الطبيعية، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة جهودها في ضبط الأسعار وتكثيف الرقابة النوعية على الوقود.

وفي سياق متصل، صرح "شاكر واجد شاكر"، مدير شركة "دانة غاز" في العراق لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين، بأن الشركة ستوصل إنتاج الغاز إلى أقصى مستوياته بحلول يوم غد، مبيناً أنهم ينتجون الغاز والغاز المسال وأنواعاً أخرى من المشتقات الغازية.

كما أصدرت شركة "دانة غاز" بياناً أوضحت فيه أنه "بعد مراجعة وتقييم جديد للأوضاع الأمنية، والحصول على ضمانات كاملة ومطمئنة من أعلى المستويات في سلطات حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، بدأت عملية رفع مستوى الإنتاج في حقل (خورمور) الغازي بحذر وبشكل تدريجي".

وشددت الشركة على أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو دعم وتوفير الغاز اللازم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، بغية تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء في إقليم كوردستان وبقية مناطق العراق.