نادي الهلال يضمن مقعداً في الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعد تعادله مع دوما

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أربيل (كوردستان 24)- حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المواجهة الحاسمة والمصيرية بين ناديي دوما والهلال، في مباراة شهدت إثارة وندية بالغة حتى ثوانيها الأخيرة. وقدم الفريقان أداءً قتالياً لافتاً على أرضية الملعب، ليرتفع رصيد نادي الهلال بنقطة التعادل الثمينة التي كانت كافية لضمان تأهله التاريخي إلى الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، متوجاً جهوداً استثنائية بذلها الفريق طوال الموسم الكروي.

وعقب صافرة النهاية، اجتاحت موجة من الفرحة العارمة مدرجات الملعب، واحتفل اللاعبون والكوادر الفنية والإدارية مع الجماهير الوفية التي ساندت الفريق طوال مشواره، حيث عبر اللاعبون عن شكرهم وامتنانهم بالسجود على أرضية الملعب وتبادل التهاني.

وفي تصريح خاص لكوردستان 24، تحدث لاعب نادي الهلال علي علوش، عقب المباراة معبراً عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز قائلاً: منذ بداية الموسم، كان هدفنا وطموحنا واضحاً وهو التأهل إلى الدوري الممتاز. هذه المباراة كانت مصيرية وحساسة للغاية؛ ورغم معرفتنا المسبقة بأن نتيجة التعادل تكفينا للعبور، إلا أننا دخلنا أرضية الملعب بروح قتالية وعيننا على الفوز فقط.

وأضاف مؤكداً على تلاحم جهود إدارة النادي واللاعبين: لقد بذل الفريق جهوداً مضنية، كما أن الداعمين والإدارة ورئيس النادي وقفوا خلفنا بكل قوة ولم يقصروا معنا في أي جانب. نهدي هذا الصعود المستحق لأهالي وجماهير مدينة القامشلي الذين ساندونا بحرارة، وإلى الطاقم الفني والإداري ولكل من آمن بنا.

وبهذا التأهل، يضمن نادي الهلال مكاناً له بين كبار الأندية في دوري الأضواء للموسم المقبل، واعداً جماهيره بتقديم مستويات تليق باسم النادي وتاريخه الكروي في المرحلة القادمة.

تقرير: أنور عبداللطيف - كوردستان 24 - قامشلي