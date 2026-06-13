الخارجية الإيرانية: مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على وقف الحرب.. والتوقيع قد يتم خلال الأيام المقبلة

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أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم المرتقبة في إسلام آباد تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، دون التطرق إلى الملف النووي.

وأوضح إسماعيل بقائي لوكالة إرنا الرسمية للانباء, أن التوقيع على مذكرة التفاهم "لن يتم غداً"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه "ليس من المستبعد أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة"، في إشارة إلى استمرار المشاورات الجارية بشأنها.

وفي وقت سابق، توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية متواصلة تهدف إلى احتواء التصعيد ودفع الجهود السياسية الرامية إلى وقف الحرب وإيجاد أرضية مشتركة للحوار.