نقابة الصحفيين العراقيين تؤجل احتفالية عيد الصحافة إلى ما بعد شهر محرم

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم السبت، اعتذارها عن استقبال المهنئين بمناسبة عيد الصحافة العراقية، وتأجيل الاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة إلى موعد لاحق، تزامناً مع حلول شهر محرم الحرام.

وقالت النقابة في بيان، إنه "نظراً لتزامن عيد الصحافة العراقية لهذا العام مع حلول شهر محرم الحرام، فإن النقابة تعتذر عن استقبال المهنئين، كما تقرر تأجيل الاحتفالية الخاصة بالمناسبة إلى إشعار آخر".

وبهذه المناسبة، استذكرت نقابة الصحفيين العراقيين شهداء الصحافة العراقية الذين "قدموا أنفسهم فداءً لرسالة الكلمة الحرة"، مؤكدةً اعتزازها بالعطاء الذي يقدمه الصحفيون العراقيون في أداء رسالتهم المهنية.

ووجهت النقابة تحية إلى الأسرة الصحفية العراقية، مجددةً عهدها على مواصلة العمل والإبداع المهني بما يسهم في رفعة العراق وإعلاء شأنه.