الشرطة الأمريكية تحقق في سرقة معدات المنتخب الإنجليزي

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تعرض بعض معدات المنتخب الأول للسرقة قبيل وصول البعثة إلى معسكرها التدريبي في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، مشيراً إلى أن السلطات المحلية بدأت تحقيقاً رسمياً في الواقعة.

وأفادت التقارير بفقدان أحذية وكرات تدريبية من إحدى مركبات الفريق مساء الجمعة، وذلك قبل الحصة التدريبية الأولى المقررة في مجمع "سوب سوكر فيليدج". وأكد الاتحاد الإنجليزي لوكالة "بي أيه ميديا" وقوع الحادثة، موضحاً أن القضية باتت في عهدة الشرطة، مما يمنع الإدلاء بمزيد من التفاصيل حالياً.

من جانبها، صرحت إدارة شرطة كانساس سيتي لصحيفة "ديلي ميل" أنها تحقق في "حادثة سرقة محتملة" لمعدات من مركبة تابعة للفريق، مؤكدة أن التحريات لا تزال مستمرة.

وتأتي هذه الواقعة في وقت حساس لكتيبة المدرب توماس توخيل، التي وصلت إلى ولاية ميزوري قادمة من فلوريدا لدخول المرحلة النهائية من الاستعدادات لكأس العالم. ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة التي تضم أيضاً غانا وبنما.