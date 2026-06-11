المكسيك تستهل مونديال 2026 بفوز ثمين على جنوب إفريقيا في ليلة افتتاحية صاخبة

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أربيل (كوردستان24)- حققت المكسيك انطلاقة مثالية في النسخة الأوسع تاريخياً لنهائيات كأس العالم 2026، بتغلبها على جنوب إفريقيا 2-0، مساء الخميس، في المباراة الافتتاحية التي احتضنها ملعب "أستيكا" التاريخي، وسط أجواء احتفالية أحيتها النجمة الكولومبية شاكيرا.

أمام حشد جماهيري غفير وصل إلى 80 ألف متفرج، نجح المنتخب المكسيكي في حسم اللقاء لصالحه، حيث افتتح خوليان كينيونيس التسجيل مبكراً في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز راوول خيمينيس التقدم في الشوط الثاني (67). المباراة شهدت ندية كبيرة وتوتراً في اللحظات الأخيرة، حيث طُرد لاعبين من جنوب إفريقيا ولاعب من المكسيك.

وبهذا الفوز، حصدت المكسيك أول ثلاث نقاط لها لتتصدر المجموعة الأولى، متفوقة بفارق الأهداف على كوريا الجنوبية التي فازت بدورها على تشيكيا 2-1 في مباراة جرت بمدينة غوادالاخارا.

وسبق المباراة حفل افتتاح "ملون" خطفت فيه الفنانة شاكيرا الأنظار بأدائها الأغنية الرسمية للمونديال "داي داي" (Day Day) بالاشتراك مع النيجيري بورنا بوي. وشهد الحفل عروضاً استعراضية وألعاباً نارية في ملعب "أستيكا"، الذي بات أول ملعب في العالم يستضيف ثلاث مباريات افتتاحية للمونديال (1970، 1986، 2026).

تأتي هذه النسخة كأول مونديال يضم 48 منتخباً ويقام في ثلاث دول (المكسيك، الولايات المتحدة، وكندا)، ومن المتوقع أن يحقق عائدات قياسية. ومع ذلك، لم يخلُ اليوم الأول من التداعيات الجيوسياسية؛ حيث تسببت سياسات الهجرة الأمريكية في منع الحكم الصومالي عمر عرتن وبعض المسؤولين الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة، بينما شهد محيط الملعب في المكسيك احتجاجات واشتباكات محدودة مع الشرطة.

وعلى الصعيد الفني، أبدى خافيير أغيري، مدرب المكسيك، ارتياحه للنتيجة، مشيراً إلى أن فريقه نجح في تجاوز "رهبة البداية" والضغوط النفسية التي تصاحب المباريات الافتتاحية، مؤكداً تطلعه للذهاب بعيداً في البطولة التي ستختتم في نيوجيرزي يوم 19 يوليو المقبل.





