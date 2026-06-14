وزير عراقي: الحكومة الاتحادية ألغت مشروعَي السكك الحديدية وتطوير مطار بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير الاتصالات في الحكومة الاتحادية، مصطفى سند، عن صدور حزمة من القرارات الحكومية "الشجاعة والجريئة" اتخذها رئيس الوزراء علي الزيدي ووزير النقل وهب الحسني خلال الأسبوعين الماضيين، قضت بإلغاء مشاريع إستراتيجية مكلفة وإقالة مسؤول بارز.

ووفقاً لما أعلنه سند عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فإن القرار الأبرز الذي صُدِر يتمثل في الإلغاء التام لمشروع تطوير مطار بغداد الدولي، والذي كان مُحالاً لشركة (CAAP) بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

لافتاً إلى أن هذا القرار جاء بعد أسبوع واحد فقط من صدور قرار حكومي آخر يقضي بإلغاء مشروع السكك الحديدية الجديد كونه مشروعاً "مُكلفاً ومُرهقاً" لمالية الدولة.

وعلى المستوى الإداري، بيّن الوزير العراقي أن القرارات شملت أيضاً إجراءً حاسماً اتُخذ قبل أسبوع، وقضى بسحب اليد والإحالة الفورية إلى التقاعد بحق مدير عام شركة الموانئ العراقية.

واختتم النائب تدوينته بالإشارة إلى أن هذه القرارات الـ3 الحاسمة اتُخذت في ظرف أسبوعين فقط بهدف الإصلاح وحفظ المال العام، مؤكداً أنها لم تحظَ بالتسليط الإعلامي المناسب الذي يستجيب لأهميتها البالغة.