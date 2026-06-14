الصحة العراقية تُنذر الأطباء المقيمين الدوريين بالعودة للدوام

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أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة الصحة العراقية، الأطباء المقيمين الدوريين من خريجي دفعة 2024، إلى العودة ومباشرة أعمالهم في جميع المؤسسات الصحية اعتباراً من اليوم الأحد، مؤكدة إطلاق رواتبهم وتأمين مستحقاتهم المالية والوظيفية.

وأصدرت الوزارة تحذيراً شديد اللهجة للمتخلفين عن الدوام بعد تاريخ 15 حزيران الجاري؛ ملوحة بتطبيق صلاحيات مجلس الوزراء التي تخولها اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحقهم، تشمل الفسخ الفوري لعقودهم، وإحلال متعاقدين جدد من خريجي دفعة عام 2025 بدلاً منهم، ووفقاً لأسبقية الحضور.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الإجراء يأتي بعد سلسلة لقاءات جمعت ممثلي الدفعة برئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية، والتي أثمرت عن تسوية الملف من خلال تصويب آلية التعاقد، وصرف رواتب الأشهر الثلاثة الأولى لجميع الدوائر الصحية، فضلاً عن رفع رواتب الأشهر المتبقية من العقد السنوي.

كما أكدت الصحة إدراج بند مستقل في مشروع موازنة عام 2027 يضمن التثبيت الدائم لهؤلاء الأطباء على الملاك الدائم، بناءً على مخرجات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي ناقشت استدامة الخدمات الطبية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أهمية التزام الأطباء بالمهلة المحددة والمباشرة الفورية بمهامهم الإنسانية، لضمان استمرار تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين في المستشفيات الحكومية دون انقطاع.