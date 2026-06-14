طقس العراق: الأنواء الجوية تتوقّع انخفاضاً مؤقتاً بالحرارة

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أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، أن تشهد البلاد تقلبات في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة، تبدأ بانخفاض طفيف غداً الاثنين، لتعاود الارتفاع التدريجي بدءاً من الأربعاء والخميس في عموم البلاد، وسط تحذيرات من نشاط للرياح مسبب لتصاعد الغبار في المناطق الوسطى والجنوبية.

وأظهرت النشرة الصادرة عن الهيئة تفاوتاً في درجات الحرارة العظمى المسجلة لمحافظات البلاد ليوم غدٍ الاثنين؛ حيث تسجل البصرة أعلى معدل بـ 43 درجة مئوية، تليها ميسان وذي قار والمثنى بـ 42 درجة، بينما تتراوح الحرارة في العاصمة بغداد وديالى وكربلاء المقدسة عند 39 درجة، وتنخفض في المحافظات الشمالية لتسجل السليمانية ودهوك 33 درجة مئوية.

أما بشأن تفاصيل الطقس اليومية، فسيكون طقس غدٍ الاثنين صحواً بشكل عام مع بعض الغيوم شمالاً، وتسجل درجات الحرارة انخفاضاً قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، بينما تبقى مقاربة في المنطقة الوسطى.

واعتباراً من يوم الثلاثاء، تنشط رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصل إلى 40 كم/س نهاراً في الوسط والجنوب مسببة تصاعداً للغبار وانخفاضاً في مدى الرؤية الأفقية إلى (3-5) كم، مع انخفاض طفيف للحرارة جنوباً وارتفاعها قليلاً في الوسط والشمال.

وتوقعت الهيئة أن تشتد موجة الارتفاع يومي الأربعاء والخميس المقبلين؛ حيث يميل الطقس إلى الصحو مع ظهور بعض الغيوم في عموم البلاد، وتستمر الرياح النشطة (40 كم/س) بإثارة الغبار نهاراً في وسط وجنوب البلاد، مما يتدنى بمدى الرؤية الأفقية إلى ما بين (2-4) كم، رافقه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على العموم.