تراجع ملحوظ في التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وطهران عبر منفذ حاج عمران

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير اقتصادية بتراجع حاد في حجم التبادل التجاري عبر منفذ "حاجي عمران" الدولي، الشريان التجاري الستراتيجي الرابط بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك كأحد الارتدادات المباشرة للمواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

ووفقًا لبيانات ميدانية لـ كوردستان24، انخفض معدل حركة الشاحنات الناقلة للبضائع عبر المعبر بنسبة تجاوزت 50%؛ إذ تراجع عدد الشاحنات التي تتدفق يوميًا صوب مدن الإقليم والمحافظات العراقية من 220 شاحنة قبل اندلاع الحرب، إلى ما يتراوح بين 90 و110 شاحنات فقط في الوقت الحالي، الأمر الذي يهدد قطاعًا يعتمد عليه مئات العمال والتجار، وتعمل فيه نحو 693 شاحنة نقل مسجلة رسميًا.

وتُرجع الأوساط الاقتصادية هذا الانكماش التجاري إلى جملة من الأسباب الناجمة عن تداعيات الحرب؛ أبرزها تضرر جزء من المصانع الإيرانية المصدرة بشكل مباشر أو غير مباشر جراء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى توجيه طهران للبضائع والسلع لسد النقص المرتفع في الأسواق والاحتياجات المحلية الإيرانية بدلاً من تصديرها.

وفي أول رد فعل رسمي، أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، جيلان حاجي سعيد، أن هذا التراجع لم يقتصر على منفذ "حاجي عمران" – باعتباره المنفذ الرسمي الوحيد لمحافظة أربيل مع الجانب الإيراني – بل امتد ليشمل كافة المنافذ الحدودية بين الطرفين.

وكشف حاجي سعيد عن خطة تحرك عاجلة تتضمن إرسال وفد رفيع المستوى من الغرفة التجارية لتفقد المعابر الحدودية والوقوف على أبعاد الأزمة.

مؤكدًا أن الوفد سيعقد اجتماعات مباشرة مع المسؤولين والجهات التجارية في الجانب الإيراني لبحث آليات تذليل العقبات وإعادة تنشيط الحركة التجارية.

ويرتبط إقليم كوردستان مع إيران بثلاثة منافذ رسمية تدير تبادلات تجارية تُقدر بمليارات الدولارات سنويًا، وتُعد ممرًا أساسيًا لتأمين السلع الأساسية ليس لأسواق الإقليم فحسب، بل لعموم الأسواق العراقية التي تترقب حاليًا هدوء الأوضاع السياسية لاستعادة الزخم التجاري المعهود.