وفدٌ عسكري عراقي رفيع المستوى يصل أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- وصل وفدٌ عسكري عراقي رفيع المستوى، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، صباح اليوم الأحد 14 حزيران 2026، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووفقاً لمعلومات كوردستان 24، سيبحث الوفد العسكري جملة من الملفات والقضايا الأمنية مع المسؤولين في حكومة إقليم كوردستان، وفي مقدمتها وضمان أمن الحقول النفطية.

تأتي هذه الزيارة في وقت طُلب فيه من رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد بين وفد حكومة إقليم كوردستان وممثلي الشركات النفطية، تقديم ضمانات أمنية بهدف استئناف عمليات الإنتاج وزيادة الصادرات النفطية.

وكانت حقول إقليم كوردستان النفطية قد تعرضت في الآونة الأخيرة لعدة هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، مما أدى إلى توقف عمليات إنتاج وتصدير النفط لفترة من الزمن.