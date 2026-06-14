الصدر يدعو لدعم المنتخب العراقي في كأس العالم: انتصاراته قد تعيد البسمة إلى العراقيين

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أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، العراقيين إلى مساندة المنتخب الوطني خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم، معرباً عن أمله بأن تسهم انتصارات "أسود الرافدين" في إعادة البهجة إلى الشعب العراقي.

وقال الصدر، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، إن على "محبي الوطن" الوقوف إلى جانب المنتخب العراقي في مشواره الكروي العالمي.

مضيفاً: "فعلَّ انتصاراته تكون سبباً لإعادة البسمة على شفاه العراقيين بعد كل تلك الآهات والآلام".

وأكد أن دعم المنتخب الوطني يمثل بحد ذاته فوزاً، قائلاً: "فمساندتكم لمنتخبكم فوزٌ له في حد ذاته".