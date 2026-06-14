الرئيس بارزاني يعزي صلاح الدين بهاء الدين بوفاة شقيقه حسين محمد بهاء الدين

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أربيل (كوردستان 24)- بعث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين، معرباً عن مواساته بوفاة شقيقه حسين محمد بهاء الدين.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة التعزية: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الأستاذ حسين محمد بهاء الدين، شقيقكم الأكبر"، مقدماً تعازيه ومواساته إلى صلاح الدين بهاء الدين وعائلته وأقاربه وأصدقائه، ومؤكداً مشاركته لهم في هذا المصاب.

وأضاف: "أتقدم إليكم بخالص التعازي وصادق المواساة، وأسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويه جميعاً الصبر والسلوان."