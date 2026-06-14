صحة كوردستان تكشف الخارطة الرقمية لـ "بنوك الدم" وعمليات التوزيع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، أن تأمين وحدات الدم للمرضى يمثل أولوية إستراتيجية وإنسانية لدى الوزارة، مشدداً على أن التبرع بالدم يعد واجباً إنسانياً، ووطنياً، وشرعياً لإنقاذ الأرواح، نظراً لعدم وجود أي بديل حيوي له سوى الإنسان.

وكشف برزنجي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد 14 حزيران 2026، عن المؤشرات الرقمية السنوية لقطاع نقل الدم في الإقليم، مبيناً أن المؤسسات الصحية توزع ما يزيد عن 280 ألف وحدة دم سنوياً، بمعدل تدفق يصل إلى نحو 780 كيساً يومياً.

وأوضح الوزير أن هذه الكميات تتوزع بنسبة 66% لصالح مستشفيات القطاع العام، و34% للقطاع الخاص، وسط استنفار تام لبنوك الدم الحكومية التي تعمل على مدار الساعة دون انقطاع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية.

وعلى الصعيد المالي، أعلن وزير الصحة أن حكومة إقليم كوردستان تتحمل التكلفة الإجمالية لعمليات فحص وتأمين وحدات الدم، والتي تتجاوز 100 دولار أمريكي للكيس الواحد، حيث يتم توفيرها وتوزيعها مجاناً بالكامل للمستشفيات العامة والخاصة على حد سواء للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفي سياق السلامة، طمأن الوزير الرأي العام بجهوزية ودقة الفحوصات المختبرية المعتمدة، مؤكداً عدم تسجيل أي حالة انتقال للأمراض أو الفيروسات عبر عمليات نقل الدم حتى الآن في عموم الإقليم.

واختتم برزنجي المؤتمر بالتشديد على الضوابط القانونية للعملية، مجدداً حظر جمع أو استقبال التبرعات بالدم خارج مراكز بنك الدم الحكومية المعتمدة كونها الجهة الحصرية المخولة قانوناً، معرباً عن فخره بالمشاركة السنوية المنتظمة كمتبرع ترسيخاً لرسالة "التبرع بالدم.. تبرع بالحياة".