صحة كوردستان تُلزم المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ دون قيد أو شرط

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة المستشفيات الخاصة، يشدد على ضرورة الالتزام الكامل باستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة فوراً، محذرة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستعرض المستشفى لإجراءات قانونية صارمة.

وفي إطار تنظيم الشؤون الصحية وضمان تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين، وجهت وزارة الصحة اليوم الأحد، 14 حزيران 2026، كتاباً رسمياً إلى المستشفيات الأهلية كافة، أكدت فيه على تنفيذ قرار خاص يتعلق بآلية استقبال المرضى، لاسيما الحالات الطارئة والحرجة.

ووفقاً للقرار الجديد، فإنه في حال إحالة مريض من مستشفى إلى آخر، خاصة أولئك الذين يعانون من حالات غير مستقرة أو يحتاجون إلى رعاية مركزة، يقع على عاتق مستشفيات القطاع الخاص واجب استقبال المريض فوراً والبدء بالإجراءات العلاجية اللازمة دون تأخير.

وشددت الوزارة في كتابها على أنه "لا يُسمح بتاتاً برفض استقبال أي مريض"، مؤكدة أن الرفض غير مقبول تحت أي ذريعة، سواء كانت: عدم توفر أسرة شاغرة، نقص غرف العناية المركزة، عدم القدرة المالية للمريض على تغطية التكاليف، أو حتى في الحالات التي يُنظر إليها على أنها "ميؤوس منها" طبياً.

واختتمت الوزارة تحذيرها بالتأكيد على أن حياة المواطن فوق كل اعتبار، وأن فرق الرقابة الصحية ستتابع بدقة مدى التزام المستشفيات الخاصة بهذه التعليمات، معتبرة أن الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية الطارئة يمثل مخالفة جسيمة تستوجب المحاسبة القانونية.