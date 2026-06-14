ترامب ينتقد الهجوم على بيروت ويؤكد قرب التوصل لاتفاق مع إيران: "لا تضيعوا فرصة السلام"

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أربيل (كوردستان24)- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الذي استهدف العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم الاحد 14 حزیران/یونیو 2026، محذراً من أن مثل هذه التحركات قد تعرقل الجهود الدبلوماسية الجارية، خاصة مع اقتراب الولايات المتحدة من إبرام اتفاق سلام مع إيران.

توقيت حساس



وقال ترامب في تصريح عبر منصته للتواصل الاجتماعي: "هذا الهجوم ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في هذا اليوم المميز الذي اقتربنا فيه جداً من توقيع اتفاق سلام مع إيران". وأضاف أن الهجوم الذي ردت عليه إسرائيل كان "صغيراً وغير ذي جدوى"، مؤكداً أنه لم يسفر عن قتلى أو جرحى، وبالتالي لا ينبغي أن يعطل مسار التفاوض الهام.

دعوة لوقف التصعيد



ورغم تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وجه ترامب دعوة صريحة لجميع الأطراف بضرورة "التراجع" ووقف العمليات العسكرية، قائلاً: "يجب ألا تكون هناك مزيد من الهجمات الإسرائيلية في أي مكان في لبنان، وفي المقابل يجب ألا تكون هناك أي هجمات من أي طرف آخر، بما في ذلك حزب الله، ضد إسرائيل".

فرصة تاريخية للسلام



وشدد الرئيس الأمريكي على أن المنطقة باتت قاب قوسين أو أدنى من اتفاق سيجلب السلام الشامل، بما في ذلك لبنان، مختتماً حديثه بلهجة تحذيرية وتفاؤلية في آن واحد: "قد تكون هذه بداية لسلام طويل وجميل.. دعونا لا نضيع هذه الفرصة!".

يأتي تصريح ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لإنهاء الملفات العالقة، وسط آمال بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع طهران قد تعيد رسم الخارطة السياسية في الشرق الأوسط.