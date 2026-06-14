مايك والتز: واثقون من توقيع "مذكرة تفاهم" مع إيران اليوم.. وشروطنا تشمل التخلي عن التخصيب

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أربيل (كوردستان24) - أعرب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عن ثقته الكبيرة في التوصل إلى اتفاق مع إيران وتوقيعه خلال اليوم، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية وفريقها التفاوضي لديهم نية كاملة لإنجاز هذا الملف، رغم التحديات التي تكتنف العملية التفاوضية.

مذكرة تفاهم بانتظار التفاصيل

وفي مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" عبر قناة ABC، أوضح والتز أن ما سيتم التوقيع عليه هو "مذكرة تفاهم"، مؤكداً أن الكثير من التفاصيل الفنية والجدول الزمني سيُترك للبيت الأبيض للإعلان عنها، وللمباحثات اللاحقة. ووصف والتز المفاوضين الإيرانيين بأنهم "صعبون للغاية"، لافتاً إلى الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على توجيهات من مرشدهم الأعلى.

المقايضة بالأداء ونظام التحقق

وبشأن جوهر الاتفاق، كشف السفير الأمريكي أن تخفيف العقوبات عن طهران سيكون وفق صيغة "مقايضة بالأداء" (Performance-based)، مرتبطة بنظام صارم للتحقق من المنشآت النووية الإيرانية. وشدد على أن الطريق لا يزال طويلاً، حيث تشترط واشنطن:

-التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب.

-إنهاء قدرات التخصيب الإيرانية.

-وقف دعم إيران للجماعات التي تصنفها واشنطن "إرهابية".

-مضيق هرمز والخطوط الحمراء



وفي سياق إقليمي آخر، حذر والتز من أي محاولة إيرانية لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، واصفاً هذا التوجه بأنه "أمر غير مقبول بتاتاً ومخالف للقانون الدولي"، مما يعكس تمسك واشنطن بحرية الملاحة كجزء من أمن المنطقة.

واختتم والتز تصريحاته بالتأكيد على التفاؤل الحذر السائد داخل الفريق الأمريكي، قائلاً: "أنا واثق، والفريق واثق.. لديهم كل النية لإنجاز هذا الأمر اليوم".



المصدر: وکالات