الكنيسة السريانية الكاثوليكية في البصرة تعلن دعمها لتفعيل "إقليم البصرة"

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الكنيسة السريانية الكاثوليكية في البصرة والخليج تأييدها الرسمي للحراك الشعبي المطالب بتفعيل "إقليم البصرة"، مؤكدة أن هذا التوجه ينسجم مع الحقوق التي كفلها الدستور العراقي لأبناء المحافظة في إدارة شؤونهم وضمان مستقبلهم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب البطريركي للكنيسة السريانية الكاثوليكية، المطران مار أثناسيوس فراس دردر، مع وفد من "منظمة بصرياثا للثقافة الفيدرالية". حيث شدد المطران دردر خلال اللقاء على أن الكنيسة تبارك هذا الحراك الجماهيري، وتعتبره "تطلعاً مشروعاً" يهدف إلى تحقيق إدارة محلية أكثر فاعلية واستجابة لمتطلبات سكان المحافظة.

وقال المطران دردر في تصريح له: "إن حق تقرير المصير واختيار النظام الإداري اللامركزي هو حق أصيل للبصريين أقره الدستور العراقي الدائم"، مشيراً إلى أن المطالبة بتحويل البصرة إلى إقليم تندرج تماماً ضمن الأطر القانونية والدستورية المعمول بها في البلاد.

وأكدت الكنيسة في ختام اللقاء أن من حق أبناء البصرة اختيار الصيغة الإدارية التي تضمن لهم حقوقهم الاقتصادية والخدمية، بما يكفل إدارة مثلى للموارد والمشاريع بعيداً عن المركزية، وبما يخدم مصلحة المواطن البصري.