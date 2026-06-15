صباح النعمان: تنسيق أمني رفيع مع أربيل لتأمين المنشآت النفطية وحصر السلاح بيد الدولة

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أربيل (كوردستان24)- أكد صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن زيارة الوفد الأمني والعسكري الأخير إلى إقليم كوردستان جاءت بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء علي الزيدي، بهدف تقييم الاحتياجات الأمنية للشركات النفطية والمنشآت الحيوية، وضمان استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان.

وأوضح النعمان، خلال مداخلة له في نشرة أخبار "كوردستان 24"، أن الوفد التقى بقيادات إقليم كوردستان، وعلى رأسهم الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة إقليم كوردستان، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة ستبدأ قريباً مسحاً ميدانياً للحقول والمواقع النفطية لتحديد المتطلبات الدفاعية، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي والتقنيات المضادة للطائرات المسيرة.

وأشار النعمان إلى أن "استئناف ضخ النفط من إقليم كوردستان يمثل أولوية اقتصادية وطنية"، لافتاً إلى وجود تنسيق لإنشاء غرفة عمليات لإدارة الدفاع الجوي وتبادل المعلومات الاستخبارية لملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون التي تحاول زعزعة الاستقرار في المناطق الحدودية أو الحقول النفطية.

وفي سياق الملف الأمني العام، شدد النعمان على أن العراق يعيش حالة من الاستقرار، حيث تم ردم الثغرات الأمنية وتأمين المناطق بالتعاون بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

كما كشف عن تقدم ملحوظ في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن فصائل "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" بدأت فعلياً بتسليم جرد بأسلحتها ومعداتها إلى الحكومة، مؤكداً أن هذا التوجه يحظى بتفاهم وقبول من الجميع لتعزيز سيادة القانون ومكانة العراق الدولية.