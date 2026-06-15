السفير توم باراك يصل بغداد لنقل دعم الرئيس ترامب للحكومة العراقية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المبعوث والسفير الأمريكي، توم باراك، عن وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وبحث آفاق الشراكة بين البلدين.

وأوضح باراك، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة أكس، أنه استهل زيارته بالاجتماع مع طاقم السفارة الأمريكية في بغداد، برئاسة القائم بالأعمال جاشوا هارس.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه سيلتقي اليوم برئيس الوزراء (الزيدي) لنقل رسالة تأكيد على دعم الرئيس دونالد ترامب للحكومة العراقية، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة الثنائية وبحث توجهات جديدة لبناء علاقات قوية ومتبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة والعراق.