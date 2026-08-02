تفاهم ثلاثي يُمهّد لإغلاق مخيم مخمور وعودة 16 ألف مقيم إلى تركيا

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أربيل (كوردستان 24)- عقب إقرار قانون خاص بعملية السلام في البرلمان التركي، صدر قرار بإغلاق مخيم مخمور بإقليم كوردستان، وهناك تفاهم بين أنقرة وبغداد وأربيل لعودة 16,000 مواطن وإغلاق هذا الملف نهائياً.

ونشرت صحيفة "نَفَس" التركية أنه بعد إقرار "قانون الإطار" في البرلمان، ستبدأ عملية إخلاء مخيم مخمور ومعالجة ملف أعضاء حزب العمال الكوردستاني.

وهذا القانون الجديد، الذي يُنظر إليه كخطوة حاسمة، يمهد الطريق لعودة 16,000 مواطن تركي يقيمون حالياً في مخيم مخمور.

ويشمل القانون، إلى جانب قاطني المخيم، أعضاء حزب العمال الكوردستاني في الجبال والجناح الأوروبي للتنظيم أيضاً.

وجاء في الخبر أنه تم التوصل إلى تفاهم كامل بين أنقرة والحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لعودة قاطني المخيم.

وفي الوقت نفسه، تم رفع تقرير مفصل إلى رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية يُحدد خارطة طريق لعودة المدنيين وإعادة إدماجهم، وإعادة المواطنين الأجانب إلى بلدانهم.

وفيما يتعلق بـ 2,000 عضو من حزب العمال الكوردستاني يقيمون داخل المخيم، ستُجرى تحقيقات أمنية بحقهم.

والأشخاص الذين يرغبون في العودة والاستفادة من القانون الجديد، سيتم البت في ملفاتهم عقب انتهاء الفحوصات والإجراءات، وذلك من أجل إغلاق الوجود المسلح وملف مخيم مخمور بشكل نهائي.