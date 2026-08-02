نواب مدرجون بقوائم الفساد يمارسون عملهم بالبرلمان العراقي دون اعتقال

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أربيل (كوردستان24)- كشفت مصادر مطلعة لـ"كوردستان 24" أن عدداً من أعضاء مجلس النواب العراقي المدرجة أسماؤهم ضمن القوائم الرسمية للمتهمين بقضايا الفساد لم يُعتقلوا حتى الآن، ويمارسون أعمالهم اليومية داخل البرلمان بشكل اعتيادي دون أي ملاحقة.

ووفقاً للمعلومات الواردة، تتضمن القائمة المحالة إلى مجلس النواب أسماء 19 نائباً (4 من الدورات البرلمانية السابقة و15 نائباً من الدورة الحالية)، وكان رئيس البرلمان قد رفع الحصانة النيابية عنهم لتسهيل الإجراءات القضائية. ورغم أن بعض المتهمين اعتُقلوا وآخرين فروا، تؤكد البيانات أن نواباً ممن ضمتهم القوائم ما زالوا يواظبون على الحضور والدوام اليومي داخل البرلمان دون توقيف.

القضاء يسترد 20 مليار دينار

وفي سياق جهود مكافحة الفساد، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم، تمكّن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال من استرداد 20 مليار دينار عراقي لصالح الخزينة العامة للدولة، إثر التحقيقات في جرائم الفساد المالي والإداري والاحتيال المالي.

نتائج حملة مكافحة الفساد

وتأتي هذه التطورات امتداداً للحملة الواسعة لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة التي انطلقت في 28 حزيران/يونيو، وأسفرت عن توقيف عشرات المسؤولين والنواب ورؤساء الأحزاب.

وكان من أبرز المعتقلين وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، حيث أفضت التحقيقات والمداهمات المرافقة للحملة إلى ضبط ومصادرة عشرات المليارات من الدنانير، وملايين الدولارات، وعشرات الكيلوغرامات من الذهب المصاغ والسبائك.



