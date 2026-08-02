محافظ أربيل يزور القنصلية العامة الإيرانية في أربيل

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أربيل (كوردستان24)- زار محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد 2 آب 2026، القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، يرافقه رئيس مجلس محافظة أربيل الدكتور علي رشيد، ونائب المحافظ هێمن قادر، ومسؤول العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران شاكر حسين، ومدير شؤون الداخلية في المحافظة العميد خسرو غازي.

وكان في استقبال الوفد القنصل العام الإيراني في أربيل، فرامرز أسدي.

وجرى خلال اللقاء بحث آلية دخول الزائرين الإيرانيين إلى إقليم كوردستان عبر المعبر الحدودي الدولي حاجي عمران، خلال مراسم أربعينية الإمام الحسين، والتوجه إلى العاصمة أربيل ومنها إلى الأماكن المقدسة في العراق.

وفي هذا السياق، أعرب القنصل العام الإيراني في أربيل عن شكره وتقديره لمحافظ أربيل وجميع الدوائر والمؤسسات المعنية في المعبر الحدودي، لجهودهم في تسهيل إجراءات دخول الزائرين الإيرانيين.

وعلى هامش اللقاء، قدّم محافظ أربيل تعازيه ومواساته، باسمه وباسم الوفد المرافق، إلى القنصل العام الإيراني بمناسبة وفاة والدته، متمنياً أن تكون آخر الأحزان والمصائب التي تحل بعائلته.

من جانبه، أعرب القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن شكره وتقديره لمحافظ أربيل والوفد المرافق له على هذه الزيارة ومشاعر المواساة.