الزيدي وباراك يؤكدان الالتزام بتعزيز الشراكة العراقية الأمريكية ودعم حصر السلاح بيد الدولة

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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم باراك، التزام بغداد وواشنطن بتعزيز شراكة استراتيجية قوية ومتبادلة المنفعة، تلبي تطلعات العراقيين نحو مستقبل يسوده الأمن والسيادة والازدهار، وتحقق مكاسب ملموسة للشعبين العراقي والأمريكي.

وذكر بيان مشترك صادر عن الجانبين، اليوم الثلاثاء، أن باراك نقل إلى رئيس الوزراء تطلع الرئيس ترامب إلى استقباله في البيت الأبيض منتصف شهر تموز المقبل، لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون بين البلدين.

وبحسب البيان، ناقش الطرفان رؤية الحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وخالياً من الإرهاب، مؤكدين أهمية تنفيذ الخطط الرامية إلى النزع الكامل للسلاح وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة العاملة خارج إطار الدولة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، بما يعزز سيادة العراق ويمنع استخدام أراضيه في تهديد السلم والأمن الإقليميين.

وشدد الزيدي وباراك على الحاجة الملحة لاستكمال هذه الجهود وتحقيق أهدافها بصورة كاملة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وإبعاد العراق عن الصراعات.

وفي الجانب الاقتصادي، جدد رئيس الوزراء التزام حكومته بتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة، وهو ما رحب به المبعوث الرئاسي الأمريكي، مؤكداً أنه يمثل نهجاً مشتركاً بين البلدين.

وأشار البيان إلى إشادة الجانبين بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لشركة "ستارلينك"، لتقديم خدمات إنترنت متطورة للمستهلكين العراقيين، إلى جانب إطلاق المفاوضات مع شركة "شيفرون" لتطوير حقلي غرب القرنة-2 والناصرية النفطيين، بما يحقق المصالح المشتركة.

كما أكد البيان أهمية تمكين الشركات الأمريكية HKN وWestern Zagros وHunt من استئناف أعمالها في العراق، مع توفير الضمانات الأمنية اللازمة، فضلاً عن المضي في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة TI Capital لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك – بانياس، بوصفه مساراً استراتيجياً لتصدير النفط.

وفي ملف الطاقة، جدد الجانبان التزامهما بتوسيع التعاون التجاري لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك مشروع شركة Excelerate Energy لإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في خور الزبير.

وأكد رئيس الوزراء والمبعوث الرئاسي الأمريكي في ختام مباحثاتهما أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد يتمتع بالسيادة، ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، مع ضمان المساواة الكاملة بين جميع المواطنين، بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها وازدهارها.