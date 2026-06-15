تحطم قاذفة "بي-52" في قاعدة "إدواردز" الجوية بولاية كاليفورنيا الأميركية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات عن تحطم قاذفة قنابل من طراز B-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأمريكي بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا، يوم الاثنين.

ووفقًا لبيان صادر عن القاعدة نُشر على موقع X، سقطت الطائرة في مطار إدواردز حوالي الساعة 11:20 صباحًا بتوقیت امریکا.

وجاء في بيان قاعدة إدواردز الجوية: "تحطمت قاذفة قنابل من طراز B-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأمريكي بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إدواردز في تمام الساعة 11:20 صباحًا. وقد استجابت فرق الطوارئ على الفور إلى موقع الحادث، ولا يزال الوضع قيد التحقيق".

وأظهرت صور من موقع الحادث تصاعد عمود من الدخان بالقرب من حطام الطائرة.

وكتب النائب فينس فونغ على موقع X: "أرجو منكم الانضمام إليّ في الدعاء لطاقم قاذفة B-52 في قاعدة إدواردز الجوية ولجميع سكان إدواردز".

وأحالت قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا ومقر قيادة القوات الجوية في البنتاغون الاستفسارات إلى الإعلان الأولي عن الحادث، وامتنعتا عن تقديم أي تفاصيل إضافية.

عادةً ما تعمل قاذفة بي-52 بطاقم من خمسة أفراد، بمن فيهم طياران، وملاح رادار، وملاح، وضابط حرب إلكترونية. ولم يُعرف وضع من كانوا على متنها على الفور.

تُعدّ هذه الطائرة واحدة من 76 طائرة بي-52 متبقية في ترسانة القوات الجوية. ومن المتوقع أن يبقى هذا الأسطول في الخدمة لعقود، في ظل سعي القوات الجوية إلى تحديثه وتطويره بشكل شامل.

دخلت هذه القاذفة، القادرة على حمل رؤوس نووية، الخدمة لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي، ولا تزال تُشكّل عنصرًا أساسيًا في قوة القاذفات الاستراتيجية الأمريكية.

تحطمت آخر طائرة بي-52 خلال حادث إقلاع في قاعدة أندرسن الجوية في غوام عام 2016.

تُعدّ قاعدة إدواردز مركز اختبارات الطيران الرئيسي للقوات الجوية، وتُستخدم طائرات بي-52 المتمركزة فيها بشكل متكرر لاختبارات التطوير والتحديث، بدلاً من المهام العملياتية الروتينية.