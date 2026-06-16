مسرور بارزاني يهنئ بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة

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أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، تهنئة إلى المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة (1448 هـ).

وجاء في نص التهنئة:

"بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، نتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى المسلمين كافة في كوردستان والعراق والعالم.

نسأل الله العلي القدير أن يجعل العام الهجري الجديد عاماً للسلام والأمن والاستقرار والازدهار للجميع.

مبارك لكم العام الهجري الجديد.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان"