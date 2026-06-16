طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تصاعد تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس صحو وحار في عموم البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الأربعاء سيكون صحواً بشكل عام، مع هبوب رياح شمالية غربية معتدلة في المناطق الوسطى والجنوبية تتسبب بإثارة غبار خفيف، فيما ستكون الرياح متغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية. وتوقعت الهيئة ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة، حيث ستسجل الرؤية الأفقية (8-10) كم، تنخفض إلى (5-7) كم في المناطق المتأثرة بالغبار.

وبحسب البيان، ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين (38) مئوية في دهوك و(44) مئوية في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط، وجاءت كالتالي:

أدنى درجات الحرارة: دهوك (38)، السليمانية (39)، أربيل (40).

المناطق الوسطى: بغداد، ديالى، كربلاء، بابل، الديوانية، المثنى (43).

أعلى درجات الحرارة: النجف الأشرف، صلاح الدين، ذي قار، ميسان، والبصرة (44) درجة مئوية.

أما بشأن الأيام اللاحقة، فأشار التقرير إلى أن يوم الخميس سيشهد ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، بينما سيتحول الطقس يومي الجمعة والسبت إلى "صحو حار" مع تسجيل درجات حرارة أعلى في مختلف المناطق.