موجة حر شديدة تجتاح إقليم كوردستان في منتصف حزيران

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد خبير في الأرصاد الجوية بأن إقليم كوردستان سيدخل في منتصف شهر حزيران مرحلة مناخية جديدة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة.

وأوضح الخبير الجوي، د. سليمان عبد الله، في تصريح لموقع "كوردستان 24"، أنه من المتوقع أن تشهد مناطق الإقليم أولى موجات الحر الصيفية الفعلية في الفترة ما بين 15 و30 حزيران. وأشار إلى أن "تأثيرات هذه الموجة ستتضح جلياً بعد 17 حزيران وتصل ذروتها بين يومي 20 و22 من الشهر نفسه، حيث سترتفع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية فوق معدلاتها السنوية المعتادة".

الانقلاب الصيفي والأسباب العلمية

وتتزامن هذه الموجة مع الانقلاب الصيفي في 21 حزيران، والذي يعد أطول نهار في العام. وفي هذا الصدد، أوضح د. سليمان عبد الله أن نصف الكرة الأرضية الشمالي يكون في هذا الوقت في أقصى ميلان له نحو الشمس، مما يؤدي إلى سقوط الأشعة بشكل عمودي ولفترة أطول، وبالتالي امتصاص سطح الأرض كميات كبيرة من الطاقة الحرارية.

وعن مصدر هذه الكتلة الحارة، أشار الخبير إلى تعمق المنخفض الموسمي الهندي، الذي يجذب كتلة هوائية شديدة الحرارة والجفاف من صحاري شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا نحو المنطقة. وتتسبب هذه الظاهرة في تشكل ما يُعرف بـ "القبة الحرارية" (Heat Dome)، التي تمنع حركة التيارات الهوائية وتحبس الهواء الساخن في الطبقات الدنيا من الغلاف الجوي.

توزيع درجات الحرارة في المدن والمناطق

وبحسب توقعات د. سليمان عبد الله، فإن درجات الحرارة ستتوزع على النحو التالي:

إدارة كرميان ومحافظة كركوك: ستسجلان أعلى معدلات حرارة لتتراوح بين 44 و46 درجة مئوية، مع احتمال ملامستها حاجز 48 درجة مئوية في بعض الأوقات.

أربيل، السليمانية، ودهوك: ستتراوح درجات الحرارة فيها بين 40 و44 درجة مئوية.

المناطق الجبلية: ستكون الأجواء أكثر اعتدالاً نظراً لارتفاعها عن سطح البحر، لتتراوح درجات الحرارة فيها بين 32 و39 درجة مئوية.

أجواء لاهبة واحتمالات لهطول أمطار خفيفة

وحذر د. سليمان عبد الله من انخفاض نسب الرطوبة لتصل إلى 12%، مما يجعل الهواء جافاً للغاية ومصحوباً بلفحات لاهبة تؤدي إلى الجفاف السريع للجسم. وبشأن فرص الأمطار، أشار إلى إمكانية هطول أمطار رعدية صيفية خفيفة ومؤقتة فوق قمم الجبال العالية، مستدركاً أن هذا الهطول لن يسهم في خفض الحرارة، بل قد يزيد من الشعور بالحرارة الرطبة نتيجة عمليات التبخر المتسارعة.

تحذيرات هامة للمزارعين خلال موسم الحصاد

وفي ختام تصريحه، وجه الخبير الجوي نداءً عاجلاً للمزارعين تزامناً مع موسم الحصاد، قائلاً: "بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الهواء، تصبح المحاصيل سريعة الاشتعال؛ لذا يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام الحاصدات والآليات الزراعية والتأكد من سلامة أنظمة تبريد محركاتها، إذ قد تتسبب أبسط شرارة في اندلاع حرائق واسعة". كما شدد على ضرورة توفير مطافئ الحريق وخزانات المياه في المزارع كإجراء وقائي ضروري خلال هذه الفترة.