جوزیف عون: مسار التفاوض مع اسرائيل "مستقل" عن التفاهم الأميركي الايراني

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أربيل (كوردستان24)- شدد الرئيس اللبناني جوزیف عون الیوم الأربعاء 17 حزیران/یونیو 2026، على أن مسار التفاوض مع اسرائيل "مستقل" عن التفاهم الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت الرئاسة عن عون قوله إن "التأكيدات التي بلغتنا وما نصِّر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا، ومن ضمنها إيران" التي سبق لها أن أعلنت، إضافة الى مسؤولين أميركيين والوسيط الباكستاني، أن وقف الحرب سيشمل جبهة لبنان بين حزب الله واسرائيل.

وأضاف عون "الدولة اللبنانية سيدة قرارها، ولأول مرة هي التي تقوم بالتفاوض وما من أحد يفاوض عنها"، مؤكدا "أطمئن اللبنانيين من أن لا أحد يربطنا بأي دولة أخرى، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا".



المصدر: فرانس برس