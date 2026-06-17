أتحاد علماء الدین بكوردستان يحذر من شراء نوع من مشروبات "بيبسي" بسبب وجود عبارة "الله أكبر" على العبوة

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أربيل (كوردستان24)- دعا اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان المواطنين إلى الامتناع عن شراء نوع من مشروبات "بيبسي" يحمل على عبوته صورة العلم العراقي، وذلك لاحتوائه على عبارة "الله أكبر" الموجودة في تصميم العلم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، الدكتور عبد الله شيركاوي، إن اسم الله تعالى مقدّس ولا ينبغي استخدامه على السلع والمنتجات التجارية، مشيراً إلى أن العبوات تُرمى بعد الاستهلاك في أماكن النفايات، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإساءة إلى المقدسات الدينية.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية ترفض كل ما قد يفضي إلى امتهان المقدسات أو التقليل من شأنها، مؤكداً ضرورة مراعاة هذه الجوانب عند تصميم وتداول المنتجات التجارية.

وفي ختام بيانه، دعا اتحاد علماء الدين الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمنع تداول هذا النوع من المنتجات، حفاظاً على حرمة الرموز والمقدسات الدينية ومنعاً لأي إساءة قد تنتج عن استخدامها في الأغراض التجارية.