مسؤول إيراني يقول إن مراسم تشييع خامنئي ستتضمن محطة في العراق

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أربيل (كوردستان24)- قال مسؤول إيراني الأربعاء إن مراسم تشييع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الذي قتل في مطلع الهجوم الأميركي الإسرائيلي في شباط/فبراير، ستتضمن محطة في العراق.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أن المراسم ستبدأ في الرابع من تموز/يوليو، وتشمل محطات في طهران وقم، قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مشهد (شمال شرق) في التاسع من الشهر.

وقال رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام رسمية إن مراسم "ستقام في العراق في الثامن من تموز/يوليو 2026، وإن شاء الله في التاسع من تموز/يوليو، في مشهد".

AFP