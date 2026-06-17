وفد من كتلة "صويانا" النيابية يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي حقوق المكون المسيحي ودعم الحكومة الجديدة

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أربيل (كوردستان24)- استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوشوا هاريس، اليوم الأربعاء 17 حزیران/یونیو 2026، وفداً من كتلة "صويانا" المسيحية النيابية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في العراق وملف حقوق المكونات الأصيلة.

وضم الوفد كلاً من رئيس الكتلة النائب كلدو رمزي أوغنا، والنائبين عماد يوخنا ياقو وسامي أوشانا.

وذكر المكتب الإعلامي للكتلة في بيان له، أن اللقاء تركز على مناقشة أوضاع المكون المسيحي وضمان حقوقه الدستورية والسياسية، مع التأكيد على ضرورة إدارة التنوع في العراق بشكل يحفظ حقوق الجميع. وشدد الوفد خلال الاجتماع على أهمية احترام الاستحقاق الانتخابي للمكون المسيحي، وضمان تمثيله العادل في مؤسسات الدولة بما يعكس إرادة الناخبين ونتائج العملية الديمقراطية.

كما استعرض الجانبان مسار استكمال التشكيلة الحكومية برئاسة السيد علي فالح الزيدي، حيث أكد وفد "صويانا" دعمه للبرنامج الإصلاحي للحكومة وجهودها في تعزيز الاستقرار الأمني وتحقيق التنمية الاقتصادية، معتبرين أن نجاح الحكومة يصب في مصلحة ترسيخ الاستقرار السياسي الشامل في البلاد.

من جانبه، أكد الطرفان على عمق العلاقات العراقية الأمريكية، وأهمية العمل المشترك لتعزيز قيم التعددية والتعايش السلمي، بما يضمن حضور المكونات الأصيلة في المشهد الوطني وصون دورها التاريخي والسياسي في بناء مستقبل العراق.