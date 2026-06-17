رئيس الحكومة يستقبل محافظ بغداد

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 17 حزيران (يونيو) 2026، محافظ بغداد عطوان العطواني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، التشديد على أهمية تعزيز آليات التعاون وتضافر الجهود بين بغداد وباقي محافظات العراق مع إقليم كوردستان، بغية الارتقاء بواقع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وثمّن محافظ بغداد والوفد المرافق، النهضة العمرانية والتنمية الشاملة في إقليم كوردستان، كما أبدوا رغبتهم للاستفادة من التجربة الناجحة للإقليم في هذا المضمار.

من جانبه، أبدى رئيس الحكومة استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم كل ما يلزم من مساعدة وتعاون مع بغداد وسائر المحافظات.