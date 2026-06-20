فرق إنقاذ ومروحية محتملة.. جهود مكثفة لإنقاذ بيشمركة عالق في منطقة جبلية بسوران

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في سوران، اليوم السبت، تعرض أحد المواطنين لحادث سقوط في منطقة بركة بيكوديان التابعة لقضاء جومان.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في سوران، روند هاودياني، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المصاب يبلغ من العمر نحو 40 عاماً ويعمل ضمن قوات البيشمركة.

وأوضح هاودياني، أن موقع الحادث يقع في منطقة وعرة وصعبة الوصول، ما استدعى إرسال أربعة فرق إنقاذ إلى المكان.

مشيراً إلى أن هناك احتمالاً كبيراً للاستعانة بمروحية (هليكوبتر) للمشاركة في عملية الإنقاذ وإجلاء المصاب.

وأضاف أن المعلومات المتوفرة حتى الآن تفيد بأن المواطن لا يزال على قيد الحياة وقد تعرض لإصابات، معرباً عن أمله في نجاح فرق الإنقاذ في الوصول إليه وإنقاذ حياته.

ولا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة في موقع الحادث.