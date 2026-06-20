صاحب مطعم من رانية يقدّم وجبات غذائية لفرق البحث عن غريق نهر سيروان في كرميان

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أربيل (كوردستان 24)- في لفتة إنسانية تعكس روح التضامن والتكافل، بادر صاحب مطعم من مدينة رانية إلى تجهيز ونقل وجبات غذائية تكفي لنحو 300 شخص إلى منطقة كرميان، لتقديمها إلى فرق البحث والمتطوعين المشاركين في عمليات البحث عن جثمان شاب فُقد في نهر سيروان منذ أيام.

وقال شاخوان ماركوس، وهو شيف شاب من أهالي رانية، إنه توجه مع فريق من العاملين لديه إلى كرميان لتقديم هذه المبادرة دعماً لفرق الإنقاذ والمتطوعين.

وأضاف في تصريح لـ"كوردستان24" أنه يشعر بحزن كبير تجاه عائلة الشاب المفقود، الأمر الذي دفعه إلى المساهمة بهذه الخطوة الإنسانية.

وأشار ماركوس إلى أنه سبق أن قدّم وجبات غذائية لفرق الإنقاذ خلال حوادث مماثلة، مؤكداً أن تقديم المساعدة للمشاركين في عمليات البحث يمنحه شعوراً بالرضا والسعادة.

وتواصل فرق الدفاع المدني في كرميان، بمساندة فريق من دفاع مدني السليمانية وأكثر من 300 متطوع وغواص، عمليات البحث عن الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، والذي فُقد في نهر سيروان منذ عدة أيام.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد تم خفض منسوب المياه بعد إيقاف تدفق المياه من سد دربنديخان، فيما تستخدم فرق الإنقاذ معدات وآليات متنوعة في محاولة للعثور على الجثمان.