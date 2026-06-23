سلسلة توقيفات في أنقرة قبيل انعقاد قمة الناتو

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اربيل (كوردستان24) - أعلنت السلطات التركية الثلاثاء توقيف أكثر من مئتي شخص للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات يسارية متطرفة، قبل أسبوعين من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأفاد مكتب الادعاء العام في أنقرة بتوقيف 209 أشخاص فيما يجري البحث عن 32 آخرين.

ويُتهم 185 منهم بالانتماء إلى جماعات يسارية متطرفة مختلفة تصنفها أنقرة "إرهابية"، من بينها حزب "جبهة التحرير الشعبية الثورية" الذي سبق أن أعلن مسؤوليته عن هجمات عدة في تركيا.

وأعلن محافظ أنقرة الاثنين حظر كل التظاهرات اعتبارا من 28 حزيران/يونيو وحتى انتهاء قمة الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 تموز/يوليو في العاصمة التركية والتي سيحضرها قادة الدول الأعضاء الـ32، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية