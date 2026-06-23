حجب قنوات إعلامية من بينها "كوردستان 24" في غرف احتجاز لاهور وبولاد شيخ جنكي

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اربيل (كوردستان24) - أفاد مصدر مطلع، بإزالة وحجب قناة "كوردستان 24" وعدة وسائل إعلامية أخرى من قائمة قنوات أجهزة التلفاز المتواجدة في الغرف التي يُحتجز فيها لاهور وبولاد شيخ جنكي.

وأوضح المصدر في تصريح لـ كوردستان 24، أن هذا الإجراء اتُّخذ لمنع لاهور وبولاد جنكي من متابعة التطورات السياسية والأحداث الخارجية أثناء فترة احتجازهما، وكخطوة لتقييد وصولهما إلى بعض مصادر الأخبار والمعلومات المحددة.

وبحسب معلومات المصدر ذاته، فإن قائمة القنوات التي تم حذفها شملت عدداً من المؤسسات الإعلامية المعينة، دون أن يتم الكشف عن أسماء تلك القنوات الأخرى باستثناء قناة "كوردستان 24".