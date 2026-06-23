كوهدار شيخو: تشييد أكثر من 50 مصنعاً في زاخو خلال 4 سنوات.. والمخطط الشامل يضمن مستقبلاً واعداً للمنطقة

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اربيل (كوردستان 24) - أكد مشرف إدارة زاخو المستقلة، كوهدار شيخو، أن مسيرة الإعمار والتنمية في زاخو تشهد طفرة شاملة لا تقتصر على قطاع الطرق والخدمات البلدية فحسب، بل تمتد لتشمل القطاعات الصناعية والزراعية والصحية، مشيراً إلى تشييد أكثر من 50 مصنعاً متنوعاً في المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها شيخو خلال مراسم وضع حجر الأساس لمصنع "داسن" للأدوية والمحاليل الطبية، بحضور وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور محمد شكري، وحشد من المسؤولين المحليين والمستثمرين.

شكر وتقدير لرئاسة الحكومة

وأعرب شيخو، باسم إدارة زاخو المستقلة وأهالي المنطقة، عن عميق شكره وتقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مؤكداً أن "الدعم المستمر والاهتمام المباشر من لدن رئيس الحكومة كانا الدافع الأساسي خلف تجاوز العقبات وتحقيق الأهداف التنموية والإستراتيجية في زاخو وعموم الإقليم".

تنمية شاملة وكسر للصورة النمطية

وأوضح شيخو في كلمته قائلاً: "قد يعتقد البعض في كثير من الأحيان أن حركة الإعمار في زاخو تقتصر على تجميل الشوارع أو إنشاء الكورنيش، لكن الحقيقة تؤكد أن التنمية هنا تجري بشكل متوازن وشامل في كافة القطاعات الحيوية".

وأضاف: "خلال أربع سنوات فقط من عمر الإدارة المستقلة، تم ترخيص وتشييد أكثر من 50 مصنعاً بمختلف التخصصات في زاخو، وهي تساهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير مئات فرص العمل للشباب والحد من البطالة".

مصنع "داسن" خطوة نوعية

ووصف مشرف إدارة زاخو مصنع "داسن" للأدوية بأنه "مشروع إستراتيجي ونوعي يلبي حاجة ملحة ليس لإقليم كوردستان فحسب، بل لعموم العراق"، مبيناً أن الإدارة المحلية تشعر بالفخر لاحتضان مثل هذه المشاريع الإستراتيجية التي تعزز الأمن الصحي والدوائي.

مخطط شامل للسنوات الخمس المقبلة

وتطرق شيخو إلى الرؤية المستقبلية للمنطقة، معلناً عن إعداد "مخطط استثماري شامل" (Master Plan) لزاخو يمتد للسنوات الخمس المقبلة بدعم من رئيس الحكومة وهيئة الاستثمار، وهو يركز على تطوير القطاعات السياحية والتجارية والصناعية بأساليب علمية حديثة تضمن ديمومة التنمية والازدهار.

الاهتمام بالقطاع الزراعي في سهل سليفاني

وأشار شيخو إلى الأهمية الجغرافية لسهل سليفاني والقرى التابعة لزاخو، مؤكداً سعي الإدارة المحلية لمد شبكات الري الحديثة وتقديم التسهيلات للمزارعين لدعم الإنتاج الزراعي المحلي.

وأوضح أنه "على الرغم من وجود بعض التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة الخارجة عن الإرادة، إلا أن الإدارة ملتزمة ببذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة النواحي التابعة لزاخو".

واختتم كوهدار شيخو كلمته بتقديم التهنئة للمستثمر الدكتور رمضان ولأهالي زاخو وإقليم كوردستان، معرباً عن أمله في أن تنجز أعمال بناء المصنع ضمن المدة المحددة ليدخل الخدمة ويسهم في تعزيز الواقع الصحي والدوائي في البلاد.