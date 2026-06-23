رئيس هيئة الاستثمار: كوردستان منحت إجازات لأكثر من 850 مشروعاً.. وزاخو نموذج رائد في جذب الاستثمارات

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اربيل (كوردستان24) - أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، أن السياسة الإستراتيجية للتشكيلة الوزارية التاسعة تركز على تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الحيوية، مشيراً إلى أن إدارة زاخو المستقلة باتت تمثل نموذجاً ريادياً في تبسيط الإجراءات وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

ورحب الدكتور محمد شكري، في مستهل كلمته، بوزير الصحة الدكتور سامان برزنجي، ومشرف إدارة زاخو المستقلة كوهدار شيخو، وممثلي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمسؤولين الإداريين والمستثمرين الحاضرين في مراسم وضع حجر الأساس لمصنع "داسن" للأدوية والمحاليل الطبية التابع لشركة "شمال ميديكال".

شراكة ناجحة وتثمين للجهود

وقدم رئيس هيئة الاستثمار تهانيه الحارة للمستثمر الدكتور رمضان والجهة المنفذة للمشروع، مثمناً مثابرتهم وإصرارهم على إنجاز هذا المشروع الطبي الإستراتيجي. كما أعرب عن شكره لمشرف إدارة زاخو، كوهدار شيخو، لمتابعته الميدانية وتذليله العقبات الإدارية منذ اللحظات الأولى لانطلاق الفكرة، مثنياً في الوقت ذاته على الدعم المستمر لوزير الصحة الدكتور سامان برزنجي.

رؤية رئيس الحكومة وتوزيع المشاريع

وأوضح شكري أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوجه باستمرار بضرورة إيصال الخدمات وتوزيع المشاريع الاستثمارية بعدالة لتشمل كافة مناطق الإقليم، من زاخو إلى حلبجة وإدارة كرميان.

وأضاف: "لقد شهدت كوردستان منح إجازات استثمارية لأكثر من 850 مشروعاً متنوعاً خلال فترة التشكيلة الوزارية التاسعة، إلا أن إدارة زاخو تميزت بريادتها؛ حيث كانت أول منطقة تنجز خارطتها الاستثمارية المتكاملة على مساحة تتجاوز 10 آلاف دونم، مما هيأ الأرضية المناسبة لتشييد مناطق صناعية نموذجية".

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن التسهيلات الإدارية الاستثنائية التي تقدمها إدارة زاخو شجعت المستثمرين على توجيه رؤوس أموالهم نحو المنطقة، مؤكداً أن هذه التسهيلات ستسهم قريباً في انطلاق مئات المشاريع وفرص العمل الإضافية.

قصص نجاح في توطين الإنتاج

واستشهد الدكتور محمد شكري بالنجاح الإستراتيجي الذي تحقق في قطاع الأمن الغذائي وتوطين إنتاج الطحين كمثال على إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ حيث نجح الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية، وبناءً على توجيهات رئيس الحكومة، في إنتاج أكثر من مليونين و200 ألف طن من "طحين الصفر" محلياً، بعد أن كان الإقليم يعتمد كلياً على استيراده من الخارج.

واختتم رئيس هيئة الاستثمار كلمته بتهنئة أهالي زاخو وإقليم كوردستان بهذا الصرح الدوائي الجديد، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوات في جعل كوردستان مركزاً منتجاً ومصدراً للأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية في المستقبل القريب.