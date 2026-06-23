وزير البلديات والسياحة: 24 مليار دولار حجم المشاريع السكنية بكوردستان وتجهيز 109 آلاف قطعة أرض للتوزيع

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اربيل (كوردستان24) - أعلن وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، أن قطاع الاستثمار السكني في الإقليم شهد إنجاز 270 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، مشيراً إلى أن المستثمرين المحليين نفذوا الغالبية العظمى من هذه المشاريع.

وأوضح عوني في تصريح صحفي، أن المستثمرين المحليين ساهموا بنسبة 93% من إجمالي تلك المشاريع السكنية المنجزة، مما يعكس الدور البارز لرأس المال المحلي في قطاع البناء والتنمية العقارية داخل الإقليم.

وفيما يتعلق بملف توزيع الأراضي السكنية على منتسبي الدولة، أشار الوزير إلى صدور أوامر من مجلس الوزراء تشمل نحو 500 ألف مستحق من الموظفين في السلكين المدني والعسكري للحصول على قطع أراضٍ.

وأضاف عوني أن الوزارة نجحت حتى الآن في فرز وتجهيز 109 آلاف قطعة أرض لتكون جاهزة للتوزيع على المستحقين، مؤكداً أن هذه العملية مستمرة لتغطية كافة المشمولين بالقرار وفق الإجراءات المتبعة.