دهوك.. بيئة استثمارية جاذبة ومحرك واعد للاقتصاد في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- تخطو محافظة دهوك خطوات ملموسة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، لتصبح واحدة من أهم المراكز الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية في إقليم كوردستان، مستفيدة من حالة الاستقرار الأمني والتسهيلات القانونية والإدارية التي تقدمها الجهات الحكومية لتفعيل دور القطاع الخاص.

مشاريع تجارية في طور الإنجاز

في إطار هذه الحركة العمرانية، يجرى العمل حالياً على تنفيذ مشروع تجاري حديث يتكون من ستة طوابق ويضم 64 مكتباً ووحدة تجارية متنوعة. ويشير القائمون على المشروع إلى أن الدعم الحكومي المستمر يمثل الدافع الأساسي للمستثمرين في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرح المستثمر زياد تمر قائلاً:

"إن الأمن والاستقرار الذي تنعم به محافظة دهوك، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها حكومة إقليم كوردستان والمديرية العامة للاستثمار، شكلا دافعاً وركيزة أساسية لنا كقطاع خاص للعمل والاستثمار هنا، وتوسيع مشاريعنا بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب."

نمو ملحوظ وأرقام قياسية في ستة أشهر

تشير البيانات الرسمية إلى أن دهوك سجلت معدلات نمو متسارعة تفوقت على التوقعات السابقة. فخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي فقط، وصل حجم الاستثمارات المحققة في المحافظة إلى أكثر من 62 مليون دولار أمريكي، شملت قطاعات استراتيجية متعددة مثل الصناعة، السياحة، والإعمار.

وأوضح المدير العام للاستثمار في دهوك، هفال صديق، تفاصيل هذا النمو قائلاً:

"لقد تم منح تراخيص لعدد كبير من المشاريع الاستثمارية خلال الأشهر الستة الماضية برؤوس أموال ضخمة وفي قطاعات متنوعة. هذا الإنجاز يأتي تجسيداً لرؤية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وتوجيهاته المستمرة بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية لتنشيط الحركة الاقتصادية."

الحصيلة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية

منذ البدء بتطبيق قانون الاستثمار في إقليم كوردستان وحتى الآن، تم منح 363 رخصة رسمية لمشاريع استثمارية متنوعة في محافظة دهوك، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 6 مليارات و500 مليون دولار أمريكي.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن استمرار هذه التسهيلات يعزز مكانة دهوك كمركز تجاري واستثماري حيوي قادر على جذب المزيد من المشاريع الاستراتيجية محلياً وإقليمياً.



تقرير: بيوار حلمي - كوردستان24 - دهوك



