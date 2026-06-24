محافظ أربيل يعلن استلام 43 ألف طن من قمح المزارعين ويطالب بزيادة الحصص الاتحادية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الاربعاء 24 حزیران/ یونیو 2026، عن استلام صوامع المحافظة (السايلوهات) لـ 43 ألف طن من قمح المزارعين حتى الآن، منتقداً في الوقت ذاته السقف المحدد للكميات المقررة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية.

وأوضح خوشناو في تصريح لكوردستان24، أن الحكومة الاتحادية حددت حصة محافظة أربيل بـ 188 ألف طن فقط من القمح لاستلامها من مزارعي المنطقة لهذا الموسم، معرباً عن أسفه إزاء هذا القرار. وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تكون الحصة المقررة أكبر بكثير من هذا الرقم لضمان تحقيق العدالة والإنصاف لمزارعي المحافظة تماشياً مع حجم إنتاجهم الفعلي.

وفي إطار تقديم التسهيلات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتقليص مسافات النقل، كشف محافظ أربيل عن توجيه الجهات المعنية بافتتاح مركز جديد لاستلام القمح في قضاء كويه (كويسنجق) غداً، بهدف تسريع وتيرة العمل وتسهيل عملية تسليم المحاصيل بمرونة أكبر.