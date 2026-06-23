طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة وتصاعد للغبار غداً الأربعاء واستقرار نسبي لاحقاً

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اربيل (كوردستان24) - أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل توقعات حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، مرجحةً تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بعدة درجات في عموم البلاد غداً الأربعاء، يترافق مع تصاعد غبار متوسط الشدة.

وأفاد بيان للهيئة بأن طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً بوجه عام، مع نشاط لرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تثير غباراً متوسط الشدة. وتوقع البيان أن تتراوح الرؤية الأفقية بين (8-10) كم في الأحوال الاعتيادية، بينما تتردى لتتراوح ما بين (2-4) كم في المناطق التي تشهد تصاعداً للغبار.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الأربعاء:

المحافظات الشمالية: دهوك 36، السليمانية 37، أربيل 38، نينوى 39، كركوك 40 درجة مئوية.

المحافظات الوسطى والغربية: الأنبار 39، صلاح الدين 40، بغداد وديالى وكربلاء 41، بابل والنجف 42، الديوانية 43 درجة مئوية.

المحافظات الجنوبية: واسط والمثنى 44، ذي قار 46، ميسان 47، بينما تسجل البصرة أعلى معدل بـ 48 درجة مئوية.

توقعات الطقس للأيام المقبلة:

الخميس: يكون الطقس صحواً بوجه عام، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى، وانخفاض بضع درجات في المنطقة الجنوبية، في حين تبقى مقاربة لمعدلاتها السابقة في المنطقة الشمالية.

الجمعة: يستمر الطقس صحواً، وتكون درجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية.

السبت: تشهد البلاد طقساً صحواً ومستقراً، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق في عموم المناطق.