وزير صحة كوردستان: خفضنا أسعار 8 آلاف صنف دوائي ووفرنا 295 مليار دينار للمواطنين

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اربيل (كوردستان24) - شهدت إدارة زاخو المستقلة، اليوم الثلاثاء 23 حزيران/يونيو 2026، وضع حجر الأساس لمشروع مصنع "داسن" لإنتاج المحاليل الطبية الوريدية والمستلزماتها السائلة، بحضور وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور سامان برزنجي، الذي استعرض في كلمة له معالم ومخرجات خطة الإصلاح الجارية في قطاع الدواء بالإقليم.

وعبّر برزنجي عن ترحيبه بانطلاق هذا المشروع الإستراتيجي، موضحاً أنه يندرج ضمن أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة لدعم كفاءة القطاع الخاص وتنمية الإنتاج الطبي المحلي، لافتاً إلى أن هذا التوجه يهدف لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز الأمن الدوائي والصحي في كوردستان.

تنظيم السوق والحد من عمليات التهريب

وفي إطار حديثه عن تنظيم السوق الدوائية، أشار وزير الصحة إلى أن الكابينة الوزارية التاسعة برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تبنت حزمة من الإصلاحات الهيكلية لمعالجة غياب التنظيم الذي كان يشهده القطاع سابقاً، ودخول الأدوية غير المرخصة أو المهربة.

وأضاف برزنجي: "لقد تمكنا من ضبط هذا الملف الحيوي من خلال صياغة 12 دليلاً وإرشاداً تنظيمياً جديداً، جرى بموجبها إعادة تنظيم آليات عمل مصانع الأدوية، والشركات المستوردة، والمستودعات، وصولاً إلى الصيدليات، لضمان جودة وموثوقية الأدوية المتوفرة في الإقليم".

نتائج مالية ومراقبة إلكترونية للأسعار

وعلى مستوى ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، كشف وزير الصحة عن تراجع أسعار أكثر من 8 آلاف صنف من الأدوية في الأسواق المحلية نتيجة تطبيق السياسة السعرية الجديدة ومراجعة الكلف.

وبيّن الوزير أن نظام التسعير المحدث وفر على المواطنين مبالغ مالية مهمة تقدر بنحو 295 مليار دينار عراقي خلال عامي 2024 و2025، وهي مبالغ كانت ستُدفع كفوارق للأسعار المرتفعة السابقة.

وأكد برزنجي في ختام كلمته، استمرار أعمال الرقابة والتفتيش بالتوازي مع تفعيل نظام التسعير الإلكتروني الشامل، موضحاً أن النظام الجديد يمنع الصيدليات أو الشركات المستوردة من فرض أسعار متفاوتة أو مبالغ فيها، مما يضمن حماية المستهلكين وشفافية التعاملات التجارية في القطاع الصحي.