طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن توقعات حالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع طفيف ومستمر في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ الجمعة سيكون صحواً بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، فيما ستسجل درجات الحرارة ارتفاعاً قليلاً عن اليوم السابق. وأضاف البيان أن هذا الاستقرار سيستمر حتى يوم السبت، حيث سيكون الطقس صحواً مع درجات حرارة مقاربة لليوم الذي يسبقه.

وفصّل البيان درجات الحرارة العظمى المتوقعة لمحافظات العراق ليوم غدٍ الجمعة، والتي جاءت كالتالي:

إقليم كوردستان: دهوك 38، السليمانية 39، أربيل 40 درجة مئوية.

المناطق الوسطى: نينوى وكركوك 42 ، بغداد، واسط، وبابل 43، ديالى والأنبار 41، صلاح الدين 42 درجة مئوية.

مناطق الفرات الأوسط: النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، والديوانية 44 درجة مئوية.

المناطق الجنوبية: سجلت المحافظات الجنوبية أعلى المعدلات، حيث بلغت في ميسان، ذي قار، المثنى، والبصرة 45 درجة مئوية.

وأشار التقرير إلى أن طقس يوم الأحد المقبل سيبقى صحواً مع استقرار في درجات الحرارة، بينما توقعت الهيئة ارتفاعاً طفيفاً آخر في درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد يوم الإثنين المقبل، مع استمرار الأجواء الصحوة.