لماذا نشعر بالجوع الدائم رغم تناول الطعام؟

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يُعد الشعور المستمر بالجوع من المشكلات الشائعة التي تواجه الكثيرين حول العالم، وغالباً ما يرتبط الأمر بما هو أبعد من مجرد "معدة فارغة". فقد كشف خبراء التغذية أن الإحساس بالجوع فور تناول الوجبات يعود إلى تعقيدات بيولوجية تتعلق بنوعية الغذاء، التوازن الهرموني، وأنماط الحياة اليومية.

وأوضح المختصون أن تناول الوجبات الغنية بالكربوهيدرات المكررة والسكريات، مثل الخبز الأبيض والمعجنات، يؤدي إلى "تأثير الارتداد"؛ حيث يرتفع سكر الدم بشكل حاد ثم ينخفض فجأة، مما يرسل إشارات فورية للدماغ بضرورة تناول المزيد من الطعام.

كما تلعب الهرمونات دوراً محورياً في هذه العملية؛ فإلى جانب "مقاومة اللبتين" (هرمون الشبع)، يؤدي نقص النوم وزيادة التوتر إلى ارتفاع هرمون "الغريلين" المسؤول عن الجوع، وزيادة هرمون "الكورتيزول"، مما يحفز الشهية بشكل مفرط ويدفع الجسم لطلب سعرات حرارية إضافية.

أبرز أسباب الجوع المفاجئ بعد الأكل:

نقص العناصر الأساسية: غياب البروتين والألياف والدهون الصحية يجعل عملية الهضم سريعة جداً، مما يحرم الجسم من الشعور المستدام بالشبع.

السرعة في الأكل: يحتاج الدماغ إلى نحو 20 دقيقة لتسجيل إشارات الشبع، وتناول الطعام بسرعة يحول دون وصول هذه الإشارات في وقتها المناسب.

الخلط بين الجوع والعطش: يخطئ الكثيرون في تفسير إشارات الجفاف، حيث يتم الخلط غالباً بين الرغبة في الأكل والحاجة إلى الماء.

خطة عمل لمواجهة الجوع المستمر

وللتغلب على هذه المشكلة، وضع خبراء التغذية قائمة من النصائح الذهبية لاستعادة التوازن الغذائي:

أولوية "البروتين والألياف": التركيز على اللحوم الخالية من الدهون، الخضراوات، والحبوب الكاملة لتبطئ عملية الهضم وتثبيت سكر الدم.

قاعدة الـ 15 دقيقة: عند الشعور بالجوع المفاجئ، يُنصح بشرب كوب من الماء والانتظار لـ 15 دقيقة للتأكد مما إذا كان السبب هو العطش.

الأكل الواعي: مضغ الطعام جيداً وتناوله ببطء لمنح هرمونات الشبع فرصة للعمل.

ضبط الساعة البيولوجية: الحصول على قسط كافٍ من النوم (7-9 ساعات) لضمان تنظيم الهرمونات المسؤولة عن الشهية.

يؤكد الخبراء أن إدراك هذه العوامل وتعديل العادات اليومية ليس مجرد وسيلة للتخلص من الجوع، بل هو خطوة أساسية للوقاية من زيادة الوزن والأمراض المرتبطة بسوء التغذية على المدى الطويل.