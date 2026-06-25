اتفاق عراقي - سوري لتنسيق إدارة مياه "الفرات" وتبادل البيانات الفنية

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أربيل (كوردستان24)- وقعت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، محضراً فنياً مع وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية، يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في إدارة الموارد المائية وتبادل البيانات الفنية بين البلدين.

وذكر بيان للوزارة أن التوقيع جاء في ختام اجتماعات فنية عُقدت بمقر الوزارة في العاصمة بغداد، ترأسها عن الجانب العراقي الوكيل الفني للوزارة، حسين عبد الأمير بكة، وعن الجانب السوري معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء، أسامة خالد أبو زيد، وبحضور وفدين فنيين من كلا البلدين.

وأوضح البيان أن الاجتماع عُقد بناءً على توجيهات وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، واستند إلى ورقة عمل فنية أعدها قسم دراسات المياه الدولية، ركزت على بحث آفاق التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، وتطوير آليات التنسيق الفني، لاسيما في ملف نهر الفرات والقضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وأكد الجانبان خلال المباحثات على ضرورة استمرار الحوار الفني المباشر وتطوير قنوات التواصل، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم الإدارة المستدامة للمياه. من جانبها، شددت وزارة الموارد المائية على أن هذا الاتفاق يندرج ضمن مساعيها لترسيخ التنسيق مع دول الجوار بما يضمن حقوق العراق المائية ويخدم مصالحه الوطنية.