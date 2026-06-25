مالية كوردستان: بغداد أرسلت 42% فقط من مستحقات الإقليم خلال 7 سنوات

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أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ضمن تقريرها الخاص بأعمالها وإصلاحاتها للفترة من 2019 إلى 2025، أن الحكومة الاتحادية في بغداد لم ترسل سوى 42% من إجمالي حصة الإقليم من الموازنة العامة خلال السنوات السبع الماضية.

ووفقاً للبيانات والجداول التفصيلية الواردة في التقرير الرسمي، فإن حصة إقليم كوردستان المستحقة (بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة) بلغت أكثر من 79 تريليون دينار عراقي. ومع ذلك، لم تصرف الحكومة الاتحادية من هذا المبلغ سوى 33 تريليون دينار فقط، والتي خُصصت لتغطية رواتب الموظفين.

وتشير الأرقام الصادرة عن الوزارة إلى أن الحكومة الاتحادية قامت باستقطاع أكثر من 48 تريليون دينار من المستحقات المالية للإقليم خلال هذه الفترة.

وفي سياق متصل، شدد التقرير على أن بغداد لم ترسل أي مبالغ مالية مخصصة للنفقات التشغيلية أو للمشاريع الاستثمارية في إقليم كوردستان طوال السنوات المذكورة، مما شكل عبئاً إضافياً على المؤسسات الحكومية في الإقليم.