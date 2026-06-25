إسبانيا: تسجيل 212 حالة وفاة في مدريد جراء موجة حر خانقة

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أربيل (كوردستان24)- كشفت بيانات صحية صادرة عن العاصمة الإسبانية مدريد، عن تسجيل ما لا يقل عن 212 حالة وفاة في الفترة ما بين يومي الأحد والأربعاء الماضيين، وذلك نتيجة لموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حالياً.

وأعلن معهد "كارلوس الثالث" للصحة في مدريد، اليوم الخميس، أن هذه الإحصائيات تعتمد على نظام رصد وتحليل يجمع بيانات الوفيات اليومية في إسبانيا ويقارنها بالمعدلات الطبيعية المسجلة في السنوات السابقة. وأوضح المعهد أن الأيام الأربعة الماضية شهدت ذروة في الوفيات المرتبطة بالارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

وتعزى هذه الموجة الحارة التي تجتاح غرب أوروبا إلى ظاهرة جوية تُعرف باسم "حاجز أوميغا" (Omega Block)، وهي تسمية مستوحاة من شكل الحرف اليوناني (Ω). وتتمثل هذه الظاهرة في انحصار كتلة ضخمة من الهواء الساخن المستقر تحت ضغط جوي مرتفع بين منطقتين من الضغط المنخفض والبارد، مما يؤدي إلى "حبس" الحرارة فوق منطقة جغرافية محددة.

وفي الظروف الجوية المعتادة، تتحرك التيارات الهوائية والأنظمة المناخية باستمرار من الغرب نحو الشرق، إلا أن "حاجز أوميغا" يؤدي إلى تعطيل هذا المسار واختلاله، حيث تنحرف التيارات نحو الشمال أو الجنوب، مما يتسبب في ركود الكتلة الهوائية الساخنة فوق المنطقة المصابة لفترة تتراوح عادة بين 3 إلى 10 أيام، وقد تمتد أحياناً لعدة أسابيع.

ويؤدي الضغط المرتفع المرافق لهذه الظاهرة إلى منع تشكل السحب، ما يجعل السماء صافية تماماً ويهيئ الظروف لارتفاع قياسي في درجات الحرارة، وهو ما تسبب في وصول درجات الحرارة في إسبانيا وفرنسا إلى مستويات تجاوزت 40 درجة مئوية.

وعلى الرغم من استمرار النقاش بين العلماء حول مدى تأثير التغير المناخي على تكرار حدوث "حاجز أوميغا" تحديداً، إلا أن هناك إجماعاً علمياً دولياً على أن التغير المناخي يساهم بشكل مباشر في زيادة شدة وفتك موجات الحر.

وتشير التقارير العلمية إلى أن الانبعاثات الغازية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري (الفحم، النفط، والغاز) رفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 1.3 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، مما جعل موجات الحر الحالية تصل إلى مستويات أكثر خطورة وتهديداً لحياة الإنسان.